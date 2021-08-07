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Fenerbahçe Burak Kapacak'la 5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Burak Kapacak'la 5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Bursaspor'dan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı resmen kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertli ekip, genç oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımımız, Bursaspor’dan 21 yaşındaki oyuncu Burak Kapacak'ı kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 5 yıllık anlaşma imzalayan Burak Kapacak'a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Burak Kapacak!" denildi.

Gerçekleşen imza töreni sonrasında formayla poz veren Burak, 77 numaralı formayı giyecek.

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