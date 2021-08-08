BIST 1.435
DOLAR 8,62
EURO 10,15
ALTIN 488,53
HABER /  GÜNCEL

Balıkesir'de sürat teknesinin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Balıkesir'de sürat teknesinin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde sürat teknesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Abone ol

Erdek'e bağlı Sahil Mahallesi Çuğra mevkisinde denize giren Elvan Taşdöğen'e (46) yüzdüğü sırada sürat teknesi çarptı. Ağır yaralanan Taşdöğen, plajda bulunan vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.


112 Acil Servis ekiplerince Erdek Devlet Hastanesine kaldırılan kadın yaşamını yitirdi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken sürat teknesini kullanan E.K. gözaltına alındı.

Ankara'da ikamet eden, evli ve bir çocuk annesi Taşdöğen'in ailesiyle tatil için bir süre önce Erdek'e geldiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı! 14 kişi öldü 18 kişi de yaralandı
Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı! 14 kişi öldü 18 kişi de yaralandı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Suudi Arabistan'dan flaş Umre kararı! Aylık 2 milyon ziyaretçi alınacak
Suudi Arabistan'dan flaş Umre kararı! Aylık 2 milyon ziyaretçi alınacak
Ankara ve Üsküdar'da iki ayrı vahşet! Hayvanları canice öldüren iki şahıs tutuklandı
Ankara ve Üsküdar'da iki ayrı vahşet! Hayvanları canice öldüren iki şahıs tutuklandı
Yunanistan'da orman yangınları ürkütücü boyuta ulaştı insanlar tahliye ediliyor
Yunanistan'da orman yangınları ürkütücü boyuta ulaştı insanlar tahliye ediliyor
Bursa'da insanlık öldü dedirten olay! 3 günlük bebeği poşete koyup yol kenarına attılar
Bursa'da insanlık öldü dedirten olay! 3 günlük bebeği poşete koyup yol kenarına attılar
ABD'nin uyguladığı ambargolar, Türkiye'nin savunma sanayisini geliştirdi
ABD'nin uyguladığı ambargolar, Türkiye'nin savunma sanayisini geliştirdi
Beşiktaş'ta Emre Kocadağ 2 transferi duyurdu
Beşiktaş'ta Emre Kocadağ 2 transferi duyurdu
Fenerbahçe Min-Jae Kim'i; Galatasaray Victor Nelsson'i kadrosuna katıyor
Fenerbahçe Min-Jae Kim'i; Galatasaray Victor Nelsson'i kadrosuna katıyor
Galatasaray, Victor Nelsson ile anlaştı 5 yıllık sözleşme
Galatasaray, Victor Nelsson ile anlaştı 5 yıllık sözleşme