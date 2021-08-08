Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı! 15 kişi öldü 17 kişi de yaralandı

ZONGULDAK-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü Balıkesir'de yoldan çıkıp takla attı. Korkunç kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı. Yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği ve 40 metre fren izi olduğu tespit edildi.

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Balıkesir’de Zonguldak-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altındaki bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 15'e yükseldi. Balıkesir Valiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“08.08.2021 Pazar günü saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında maalesef 11 vatandaşımız kaza mahalinde, 3 vatandaşımız hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetmiş, 18 vatandaşımız ise yaralanmıştır."

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, kentteki 5 hastaneye kaldırılan yaralıları da ziyaret etti. Şıldak, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin’den yaralıların durumları hakkında bilgi aldı. Vali Şıldak, “Kazanın nedeni konusunda net bilgi yok. Ancak bölgede bir viraj var. Orayı dönemeyip devrilmiş olabilir. İncelemeler sürüyor” dedi.

40 metre firen izi var

Kazada şoför Kerem Başol ile ikinci sürücü Cengiz Umut hayatını kaybetti. Kaza yerinde yapılan ilk incelemede yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği, yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından yolcu otobüsü vinç ile kaldırılacak. Yolcuların etrafa saçılan eşyaları da ekipler tarafından toplanıyor.