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THK'nın talebine mahkemeden ret! 44 mülkünü satamayacak

THK'nın talebine mahkemeden ret! 44 mülkünü satamayacak

Türk Hava Kurumu'nun 15 kentteki 44 mülkünün satışına mahkeme kararıyla durdurma geldi.

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THK'nın 15 kentteki 44 mülkünün satışına izin verilmedi. Mahkeme, Cenap Aşçı başkanlığındaki kayyum heyeti tarafından yönetilen THK'nın 4 Temmuz tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 15 kentteki 44 mülkün satış işlemlerini durdurdu.

Mahkemenin kararı ile THK'nin Antalya, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Aksaray ve Yalova’daki mesken, tarla, bağ, dükkan, büro ve depo gibi gayrimenkulleri satması engellenmiş oldu.

Mahkeme kararında "Kayyum heyetinin Türk Hava Kurumu, THK Üniversitesi ve şirketler adına gayrimenkul ve menkul alıp satmasına izin ve yetki veren kararın tedbiren durdurulmasına, bu kararın da kayyım heyetine tebliğ edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

thk
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