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Koronavirüste geçen yılki durum bu yıl karşılaşınca aşı gerçeği ortaya çıktı!

Koronavirüste geçen yılki durum bu yıl karşılaşınca aşı gerçeği ortaya çıktı!

Aşılamanın başlaması geçen yıl ve bu yıl arasındaki vaka grafiğini etkiledi. Vaka sayılarının yükselişte gitmesine rağmen yoğun bakım azlığı aşı gerçeğini ortaya koyuyor.

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Koronavirüste yükselişe geçen vaka sayılarına rağmen yoğun bakım doluluk oranları geçen yıla göre daha az seyrediyor. Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Sema Turan, “Aşılanma olmasaydı, 2. ve 3. pikte yaşadığımız görüntüyü yaşardık. Aşılama yapılmasaydı, yoğun bakımlarımızı yeniden revize edip yeni yoğun bakımları açmak zorunda kalırdık” dedi.

Kovid-19 tablosunda da son iki haftanın zatürree oranı yaklaşık yüzde 5 iken geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 9 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan da vaka sayılarının yüksek olmasına rağmen aşılamanın artmasıyla beraber yoğun bakım doluluk oranlarının geçen yıla göre azaldığını söyledi.

Aşısızlar ağır geçiriyor

Vaka tablosuna değinen Turan, “Vaka sayısı pozitifliği çok ama hastaneye yoğun bakım yatış oranlarına bakmak lazım. Geçtiğimiz yılın ağustos ayındaki yoğun bakım hastane talebi ile bu dönemin yoğun bakım hastane talebi birbirinden farklı. Hastalık aşısız bireylerde ciddi ağır geçiyor. Yaygın akciğer tutulumuyla geliyor hastalarımız” dedi.

Geçen yıl iki katıydı

Turan, “Aşılanma olmasaydı, 2. ve 3. pikte yaşadığımız görüntüyü yaşardık. O dönemlerde günlük ölüm sayıları çok yüksekti. Entübe edilen hasta sayısı her gün artıyordu. Aşılama yapılmasaydı, yoğun bakımlarımızı yeniden revize edip yeni yoğun bakımlar açardık. Yine açmaya başladık ama geçen dönemdeki gibi değil. Şu an 6 tane kovid yoğun bakımım çalışıyor. Yanına bir tane daha eklemek zorunda kaldım bu hafta. Ağır pik dönemlerinde 15 yoğun bakım açıyorduk. Bunun iki katı oranında yoğun bakım açmak zorunda kalıyorduk” ifadelerini kullandı.

Hatırlatma dozu yapılmalı

Turan, “Aşılama hastalık şiddetini hafiflettiği için çok fazla yoğun bakım ihtiyacı olmuyor. Aşı şemasının tamamlanması hastalığa karşı koruyuculukta en önemli şey. İki doz aşısını olmuş ve üzerinden bir süre vakit geçmiş bireyler daha iyi korunuyorlar.” diye konuştu.

Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı yaşının 12-15 yaşa çekilmesi konusunu masaya yatırdı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlayacağı 6 Eylül öncesinde aşı yaşını risk grubundakiler için 12, diğerleri için 15 yaşa kadar indirme konusunda karar alınacağını açıkladı. Turan, “Hedefimiz okulları açmak. İlk etapta 15 yaşa kadar 12-15 yaş arasında da yüksek riskli grubu aşılama planı var. Bu konuda net karar alınacak yakın zamanda. Okulların açılmasından önce olması tabi ki hedefimiz. Öncelikle okullar açılmadan bu işi yapmak, çocukların yeterli immünizasyonunu sağlamak için düşünülmekte. İlk etapta 15 yaşa kadar 12-15 yaş arasında da yüksek riskli grubu aşılama planı var” diye konuştu.

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