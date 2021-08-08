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ABD eski Başkanı Donald Trump gözünü 2024'e dikti! Yeniden aday olacak

ABD eski Başkanı Donald Trump gözünü 2024'e dikti! Yeniden aday olacak

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın eski basın sekreteri Sean Spicer, Trump'In 2024'te yeniden başkan adayı olacağını söyledi.

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The Guardian'da yer alan habere göre, Trump göreve geldiği ilk altı ay basın sekreterliğini yapan Spicer, 2024'te yeniden aday olma konusunda sorulan soruya “Evet, bu işin içinde” dedi.

Spicer, Trump'ın yeniden aday olma isteğinin “Biden'ın göç gibi konularda adımlarını izledikten sonra arttığını söyledi ve ekledi “Birkaç ay önce olsaydınız emin olmazdım. Şimdi, onu dışarıda tutacak özel bir şey olması gerekir” dedi.

Trump'ın başkan olduğu ilk altı ayda basın sekreterliği yapan ve çeşitli aksaklıklar ile basına karşı agresif tutumuyla tanınan Spicer'ı dışında Trump'ın eski özel kalemi Mark Meadows da 2024 için ipucu vermişti.

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