WhatsApp'ın yeni özelliği için kritik uyarı! Bir kez çekilse de haberiniz olmayacak

WhatsApp'ın yeni özelliğiyle ilgili siber güvenlik uzmanları uyarıyor. Bir kez açılan fotoğraf özelliğinde dahi ekran görüntüsü çekilebilir ve size haber gelmeyebilir.

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Siber güvenlik uzmanları, WhatsApp'a eklenen son özelliğin tehlikeli olabileceğini vurguladı.

WhatsApp bu hafta devreye soktuğu özellik ile kullanıcılarına bir defa görüntülenebilen fotoğraf ve video imkanı sağladı. Bu özelliği başta Snapchat’te, ardından WhatsApp’la aynı çatıda olan Instagram’da görmüştük. Özelliğin WhatsApp’a da eklenmesiye siber güvenlik uzmanları bir uyarıda bulundu.

WhatsApp kullanıcıları dikkat: Bir kez açılan fotoğrafa güvenmeyin

Bu özellik Snapchat’te kullanıldığında size karşı tarafın ekran görüntüsü alabileceğiyle ilgili bir uyarı gösteriliyor. Eğer karşı taraf gönderdiğiniz videodan ya da fotoğraftan ekran görüntüsü alırsa size bildirim de gönderiliyor. Ancak WhatsApp için durum öyle değil, özelliği ilk kez kullanmanızda size karşı tarafın ekran görüntüsü alınabileceği söyleniyor ve bundan fazlası gelmiyor. Yani karşı taraf gönderdiğiniz fotoğrafı ekran görüntüsü alırsa bundan haberiniz olmayacak.

Örneğin eşinize kredi kartı bilgilerinizi bu özellik ile gönderirseniz muhtemelen rakamları aklında tutmak için ekran görüntüsü alacaktır. Oysa siz kredi kartı bilgilerinin telefonda kayıtlı olmaması için tek kullanımlık bir görüntü olarak gönderdiniz. Eşinizin telefonunda kart bilgileriniz kayıtlı olduğunda olası bir siber saldırı durumunda kart bilgileriniz tehlike altında demektir. Bunun örneklerini hacklenen iCloud hesaplarından sıkça görüyoruz.

Durum böyle olunca güvenlik amaçlı bir kez açılabilen fotoğraf ya da video göndermenin anlamı kalmıyor. Uzmanların uyarısı da bu özelliğe gizlilik konusunda güvenmemek yönünde. Elbette fazla önem taşımayan fotoğraflarınızı göndermeniz pek sakıncalı olmayabilir. Ancak sakıncalı olabilecek fotoğrafları hangi platformdan gönderirseniz gönderin her zaman risk söz konusu olmayı sürdürecek.