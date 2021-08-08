BIST 1.435
DOLAR 8,62
EURO 10,15
ALTIN 488,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da korkunç görüntü! Sesleri duyan şok oldu kutlama böyle bitti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da korkunç görüntü! Sesleri duyan şok oldu kutlama böyle bitti

İSTANBUL'da sabah saatlerinde Özbekistan uyruklu bir kadın, binanın 3'üncü katından düştü. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Olay saat 08.00 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi Reşit Efendi Sokak üzerinde meydana geldi. Gece arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması yapan 40 yaşındaki Özbekistan uyruklu Züleyha B. evine döndü. Ertesi sabah ise eve gelen arkadaşları Züleyha B.'yi evin içinde bulamadı. Dışarıdan gelen sesleri duyan yakınları Züleyha B'yi iki binanın arasındaki boşlukta yerde yatarken gördü. 

Özbekistan uyruklu kadının binanın 3'üncü katından, 2'inci kattaki tenteye çarpıp ardından da yere düştüğü öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı kadını bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı Züleyha B. ,ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisine başlanan kadının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Muş'ta sağ ayağı 50 kilo oldu evden çıkamaz hale geldi! En büyük isteği bakın ne
Foto Galeri Muş'ta sağ ayağı 50 kilo oldu evden çıkamaz hale geldi! En büyük isteği bakın ne Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Şimşek aslen nereli Kürt mü şimdiki görevi nedir 2021
Mehmet Şimşek aslen nereli Kürt mü şimdiki görevi nedir 2021
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Hatay'da başörtü takmak isterken midesi delindi! Hastanelik oldu
Hatay'da başörtü takmak isterken midesi delindi! Hastanelik oldu
Aşı olmayı sürekli erteledi, hastanede kabusu yaşadı
Aşı olmayı sürekli erteledi, hastanede kabusu yaşadı
Nüket Eroğlu kimdir kaç yaşında eşi Arif Eroğlu kimdir?
Nüket Eroğlu kimdir kaç yaşında eşi Arif Eroğlu kimdir?
Manavgat'ta yangından etkilenen afetzedeler için 177 konteyner teslime hazır
Manavgat'ta yangından etkilenen afetzedeler için 177 konteyner teslime hazır
İstanbul'da yufka açıyordu! Annesini o halde görünce sinir krizi geçirdi
İstanbul'da yufka açıyordu! Annesini o halde görünce sinir krizi geçirdi
Nüket Eroğlu kimdir Azerbaycanlı askere ne dedi olay oldu
Nüket Eroğlu kimdir Azerbaycanlı askere ne dedi olay oldu
TSK sivillerin öldürülmesini cezasız bırakmadı 6 terörist öldürüldü
TSK sivillerin öldürülmesini cezasız bırakmadı 6 terörist öldürüldü
Fransa'da aşı karşıtları 4 haftadır sokaklarda! Protestolar büyüyor!
Fransa'da aşı karşıtları 4 haftadır sokaklarda! Protestolar büyüyor!