BIST 1.435
DOLAR 8,62
EURO 10,15
ALTIN 488,53
HABER /  GÜNCEL

Manavgat'ta yangından etkilenen afetzedeler için 177 konteyner teslime hazır

Manavgat'ta yangından etkilenen afetzedeler için 177 konteyner teslime hazır

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen mahalle ve köylere yerleştirilen 177 konteynerin yakın zamanda ailelere teslim edilmesi planlanıyor.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yangından en çok etkilenen bölgelerin tespit edilmesi ve uygun alanlar bulunmasının ardından kurulumu yapılan 202 konteynerden 177'sine eşyalar yerleştirildi. 25 konteynerin ise altyapı, elektrik ve su hattı bağlama çalışmaları devam ediyor.

Yapılan tespitler çerçevesinde evi yıkılmış, yıkılmak üzere olan veya ağır hasarlı durumda olan aileler için hazırlanan 21 metrekarelik konteynerlerde, yatak ve oturma odası, mutfak, duş ve lavabo bulunuyor.

Dört kişilik aileye uygun tasarlanan konteynerlerin içerisine, AFAD ekipleri tarafından ailelerin acil ihtiyaçlarını karşılaması için 4 katlanır yatak, 4 yastık, 4 nevresim takımı, bardak, tabak, tencere, tava, kepçe, kaşık, çatal, tuzluk, bulaşık malzemeleri ve elektrikli ocak konuldu.

Ayrıca olası yangınlara karşı konteynerlere 2'şer yangın tüpü ve bölgenin sıcak olmasından dolayı klima yerleştirildi.

Konteynerlerin anahtarlarının talep eden yangın mağdurlarına yakın zamanda teslim edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, AFAD Başkanlığınca Manavgat'a gönderilen 400 yaşam konteynerinden 202'sinin tespitler kapsamında yerleştirildiği, geriye kalanların talepler doğrultusunda kurulacağı, ihtiyaç durumuna göre başka bölgelere gönderileceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da yufka açıyordu! Annesini o halde görünce sinir krizi geçirdi
İstanbul'da yufka açıyordu! Annesini o halde görünce sinir krizi geçirdi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Nüket Eroğlu kimdir Azerbaycanlı askere ne dedi olay oldu
Nüket Eroğlu kimdir Azerbaycanlı askere ne dedi olay oldu
Fransa'da aşı karşıtları 4 haftadır sokaklarda! Protestolar büyüyor!
Fransa'da aşı karşıtları 4 haftadır sokaklarda! Protestolar büyüyor!
Leyla Bilginel çocuğu Serkan Kayra kaç yaşında babası kim?
Leyla Bilginel çocuğu Serkan Kayra kaç yaşında babası kim?
Mete Gazoz'a Emine Erdoğan'dan tebrik
Mete Gazoz'a Emine Erdoğan'dan tebrik
CHP'den Mehmet Şimşek bombası! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı teklif edildi
CHP'den Mehmet Şimşek bombası! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı teklif edildi
İstanbul'da yüksek gelirli iş vaadi tuzağı ! Yalanı mahkemede ortaya çıktı
İstanbul'da yüksek gelirli iş vaadi tuzağı ! Yalanı mahkemede ortaya çıktı
Leyla Bilginel kaç yaşında hiç evlendi mi eşi kimdir? Leyla Bilginel oğlu kimdir?
Leyla Bilginel kaç yaşında hiç evlendi mi eşi kimdir? Leyla Bilginel oğlu kimdir?
İstanbul'da yumruk atınca üvey kardeşi kanlar içinde bıraktı! Sebebi şok etti
İstanbul'da yumruk atınca üvey kardeşi kanlar içinde bıraktı! Sebebi şok etti