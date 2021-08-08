Aşı olmayı sürekli erteledi, hastanede kabusu yaşadı

BİNGÖL’de bayram tatiline gelen ve korona virüse yakalanan Şerif Akcan, 8’i yoğun bakımda olmak üzere 17 gündür hastanede tedavi görüyor. Aşısını sürekli ertelediğini belirten Akcan, ''Yoğun bakımda çok kötü oldum, kendimden geçtim. Artık buradan çıkmayabilirim dedim'' diye konuştu.

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Kurban Bayramı tatili sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi Bingöl’de de kademeli normalleşmeyle birlikte korona virüs vaka oranlarında artış meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 24- 30 Temmuz haftası, 100 binde vaka sayısı en çok artan iller haritasında Bingöl üçüncü sırada yer aldı. Vaka oranın fazla olduğu kentte, Devlet Hastanesindeki korona virüs tedavi bölümlerinin büyük çoğunluğu neredeyse doldu.

İstanbul'dan memleketine gitti ve...

Bingöl Devlet Hastanesi korona virüs servisinde yatan ve tedavisi devam eden 33 yaşındaki hasta Şerif Akcan, yaşadıklarını anlattı. Kurban Bayramını geçirmek için İstanbul’dan memleketi Kiğı ilçesine gelen Akcan, bayramın birinci rahatsızlandı ve testi pozitif çıktı. Ardından Devlet Hastanesinde tedavisine başlanan Akcan, 8 gün boyunca korona virüs yoğun bakım servisinde kaldı. 17 gündür hastanede tedavi gören ve şuan normal servise alınan Akcan şöyle konuştu:

Çok pişmanım, keşke ertelemeseydim

''Normalde İstanbul’da yaşıyorum. Bayram tatilinde köyüme gelmek istedim. Bayramı burada geçirmek istedim. Nasip olmadı. Geldiğim gibi hastanelik oldum. Çok kötü oldum, yoğun bakıma girdim. Bir hafta 8-9 gün yoğun bakımda kaldım. Bunun bir sebebi de aşı olmadığım için. Aşı olmadığım için de çok pişmanım. Keşke olsaydım, erteledim durmadan, kötü oldum. Aşı olmayan herkese tavsiye ederim, aşı olsunlar. Bu hafta öbür hafta bugün, yarın derken bu duruma geldik.''

''Buradan çıkamayabilirim dedim''

Yoğun bakımda kötü olduğunun altını çizen Akcan, ''Yoğun bakımda çok kötü oldum, kendimden geçtim. Artık dedim belki buradan çıkmayabilirim. Kurban olduğum Allah yardım etti, doktorlar, hemşireler bayağı bir ilgilendiler. Buna da şükür. Bu işin hiçbir şakası yok. Ne gence bakar ne yaşlıya bakar. Ben de gencim bir şey olmaz dedim ama bugün bu haldeyim. Aşı olmayanlar mutlaka aşısını olsunlar. Ben duruma geldim, benden sonrakiler bu duruma gelmesin'' şeklinde konuştu.