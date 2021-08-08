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 Antalya'da fırtınada kopan tabela anneyi öldürdü

 Antalya'da fırtınada kopan tabela anneyi öldürdü

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde dün fırtınada iş yerinden kopan tabela, yolda ailesi ile birlikte yürüyüş yapan kadını canından etti. Annesinin cenazesini almayan gelen genci ise babası morg önünde öperek teselli etti.

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Olay, Alanya ilçesi Türkler Mahallesi’nda dün yaşandı. Edinilen bilgiye göre mahallede ailesi ile birlikte yürüyüş yapan Ayşegül Menki'nin (45) üzerine fırtına nedeniyle kopan bir tabela düştü. 1 çocuk annesi kadın başına aldığı darbeler ile yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Daha sonra hastaneye kaldırılan yaralı kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Cenaze, Kurşunlu Mezarlığında toprağa verilmek üzere aile tarafından teslim alındı. Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Annesinin cenazesini almaya gelen Berkay Menki’yi ise babası öperek sakinleştirdi.

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