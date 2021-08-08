Orman yangınlarında 12'nci gün! Manavgat yangının faturası çok ağır

Türkiye'de orman yangınlarında 12'nci gün... 6 yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Antalya'nın Kaş ilçesinde 5 ayrı yerde çıkan orman yangını söndürüldü. Manisa'da da çıkan 2 yangın söndürüldü... Manavgat'taki facianın ardından ortaya çıkan tablo korkunç...

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Orman yangınlarında 12'nci gün alevlerle mücadele sürüyor... Son bilgilere göre, yangınların 11 gününde 223 orman yangını çıkarken, 6'sı devam ediyor. Muğla'nın Yatağan, Menteşe, Köyceğiz, Seydikemer ve Milas ilçelerindeki yangınlara müdahale sürüyor. Diğer yandan Azerbaycan ve Kuveyt'ten de yangın söndürme desteği geldi. Hatay’ın Belen ilçesinde akşam saatlerinde 3 noktada aynı anda çıkan orman yangını ise kontrol atına alındı. Antalya'nın Kaş ilçesinde 5 ayrı yerde çıkan orman yangını söndürüldü. Manisa'da da çıkan 2 yangın söndürüldü.Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü saat 11.30'da 4 farklı noktada başlayan orman yangınları, sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçradı. 10 gün sonra 220 saatte kontrol altına alınabilen Türkiye'nin en büyük yangın felaketinde, 60 bin hektar ormanlık alan zarar gördü. 2'si orman işçisi 7 kişi ile binlerce yaban hayvanı ve köylülere ait hayvanlar da yangında öldü. Yangınlardan ilçe merkezindekini başlatan C.Y. (16) 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.

60 bin hektar verimli orman kül oldu

Teknik ölçümlerin devam ettiği yangınlarda ilk belirlemere göre 60 bin hektarlık alanın kül olduğu belirtildi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın 1 milyon 146 bin hektar orman arazine sahip olduğunu belirterek, "Bunun 500 bin hektara yangını verimsiz, yani makilik alanlardan oluşuyor. 600 bin hektarın üstünde ise verimli ormanımız var. Tahminlere göre 60 bin hektar civarındaki verimli ormanlarımız yandı. Çünkü en verimli ormanlar Manavgat bölgesindeydi" dedi.

Manavgat'ta vatandaşın kaybı en az 1 milyar lira

ATSO Başkanı Çetin, orman dışındaki yerleşim alanlarında yanan evler, ahırlar, depolar, işyerleri ve köylülere ait sera, bahçe, tarla, küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı hayvanlarla ilgili tam bir hesaplama yaptıklarını açıkladı. Bu hesaplamaya göre bölgede en az 1 milyar TL'lik ekonomik kaybın söz konusu olduğunu belirten Davut Çetin, ancak hasar tespitleri tamamlandıktan sonra net rakamların ortaya çıkacağını dile getirdi.

Havadan 160s bin sorti

Yangınla mücadelede 8 uçak, 2 İHA, 19 helikopter, 2 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 1915 araç ve 8 bin 155 personel görev aldı. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin 10 gün süren mücadelesinde günlük ortalama 1600- 1650 civarında olmak üzere toplamda 160 bini aşkın sorti yapıldı.

Manavgat yangınında 7 kişi hayatını kaybetti

Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkiindeki evlerinde Osman (55) ve Şehri Gardaş (50) çifti, Kalemler Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde Fahri Yiğitokur (60) ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur (58), Akseki'ye bağlı Kepezbeleni'ndeki evinin önünde Hasan Ali Yüksel (82) ile Gebece Mahallesi Güğlen Dağı Beloluk mevkiinde orman işçileri Erdal Tokva (37) ve Yaşar Cinbaş (53) arazözde yanarak hayatlarını kaybetti.

15 bin dekar tarım alanı yandı, 33 bin hayvan öldü

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tespitlerine göre bölgede 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü. Bitkisel zarar ve ölen hayvanlar bakımından son verilere göre, 263 büyükbaş, 2 bin 783 küçükbaş, 20 bini bıldırcın 27 bin 407 kanatlı hayvan, 1441 arılı kovan, 1006 boş kovan olmak üzere 33 bine yakın hayvan öldü.