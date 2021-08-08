Hicri yılbaşı resimli mesajları 2021 kutlama-tebrik sözleri sayfası

Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen hicri yılbaşı yarın yani 9 Ağustos Pazartesi günü başlıyor. 2021 yılı Muharrem ayının da başlangıcı olan Hicri yılbaşı için en güzel resimli kutlama mesajlarını sizler için derledik.

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Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Hicri Yılbaşı geldi. 2021 yılı Muharrem Ayı da yarın yani 9 Ağustos pazartesi günü başlayacak. Allahın ayı olarak bilinen Muharrem ayı ve Hicri yılbaşına özel en güzel resimli mesajları haberimizde. Hicri Yılbaşı mesajları, resimli hicri yılbaşı kutlama sözleri haberimizde, sizler için derledik.

Tüm İslam dünyasında kutlanan Hicri Yılbaşı, nedeniyle inanlar sevdiklerine tebrik mesajları atıyorlar. İşte resimli Hicri Yılbaşı mesajları...

2021 Muharrem ayı ne zaman başlıyor: Muharrem ayı 2021 yılında 9 Ağustos pazartesi yani yarın başlıyor. Yarın aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür. Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Muharrem ayının onuncu gününe “aşura” günü denilir. Bu sene Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor.

İşte resimli Hicri Yılbaşı mesajları...

"İslam aleminin Hicrî 1443. yılını tebrik eder, İslam dünyası ve insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ederim."

Tüm İslam aleminin Hicri yılbaşı mübarek olsun, bu yeni yılın İslam beldelerine ve ümmete refah huzur getirmesini Yüce ALLAH'tan niyaz ederim.

Hicri Yılbaşı ve Muharrem Ayı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyor, Cenab-ı Allah'tan bizleri; sağlık, birlik ve beraberliğe ulaştırmasını temenni ediyorum.

İslam Alemi için bir milat olan Hicri Yılbaşının ülkemize ve tüm dünyaya barış, huzur getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.

Hicri yılbaşı'mızın tüm İslam alemi için sağlık, huzur ve güzelliklere vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyoruz. Hicri Yılbaşı’mız ve Muharrem ayımız mübarek olsun.

Tüm İslam Aleminin Hicri Yılbaşı’nı tebrik ediyor; Muharrem ayının ümmetin yeniden dirilişine vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hicri Yılbaşımız mübarek olsun.

Zilhicce’nin son gecesini Muharrem’in ilk gününe bağlayan Hicri Yılbaşı Tüm İslam alemine hayırlar getirsin Rabbim mutlu bereketli müjdeler duyacağımız bir yıl eylesin inşallah.

Hicri yılbaşı İslam alemine kutlu olsun! Cenab-ı Allah Muharrem ayında tutulan oruçları ve yapılan ibadetleri kabul ve makbul eylesin.

Bugün Muharrem Ayının ilk günü… Hicri Yılbaşı, Ramazan Ayından sonra en makbul ibadetler Muharrem Ayında eda edilenlerdir Rabbim feyzinden istifade ettirsin. Yapılan dualar tüm dert ve musibetlerin def'ine vesile olsun.

Mekke' den ayrıldı bir güneş bir ay,

Hira onlar için olmuş bir saray,

Gelmek istiyoruz Senin izinde,

Sultanım bizi de muhacirden say.

Hicri yılbaşı İslam alemi ve insanlık için sağlık ve sıhhate, meşveret ve adalete, huzur ve berekete vesile olsun.

Hicret'in gerçekleştiği gün Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilir ve Hicri Yılbaşı kabul edilen ay Muharrem Ayı'dır. Dualarımızla bereketlensin bu faziletli gün. Hicri yılbaşı mübarek olsun.

Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır… Böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri Yılbaşınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz.

Bugün Hicri Yılbaşı. Kutlu olsun. Ey Resul sana müteşekkiriz. Azmin, sabrın, cehdin, gayretin ve hicretin ile bizleri hidayet nuruna eriştirdin. 1443 yıl sonra da olsa sana şükranlarımızı sunuyoruz. Hamdolsun.

Hicri Yılbaşı ve Muharrem Ayı'nın bizlere huzur getirmesini ve yapılan ibadetlerin kabul olmasını dilerim.