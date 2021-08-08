Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan yangın bölgelerinde tatil uyarısı! Yardım göndermeyin bunu yapın!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yangınların sönmesiyle beraber tatilcilere normalleşme için çağrı yaptı.

Abone ol

Bakan Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamada "Bölgeye yapabileceğimiz en büyük yardım normalleşmeye katkı sağlamaktır. Halkımızdan tek isteğimiz burada normalleşme süreci gereği yemek yemeleri, konaklama ve tatil planlarını buralarda yapmalarıdır." dedi.

İptallerin olup olmadığı sorusuna Ersoy, "Yangın sırasında iptaller tabii ki oldu. Yangınların sönmesiyle birlikte iptallerin azaldığını rezervasyonların arttığını görüyoruz. Artık hızlıca normale dönecek inşallah." dedi.