Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar
ANTALYA’da sıcak havayı fırsat bilenler sahile akın etti. 40 dereceye ulaşan sıcak hava sebebiyle Konyaaltı sahili adeta doldu taştı.
Antalya’nın Manavgat, Akseki, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili de yangınların gölgesinde eski yoğunluğunu kaybetmişti.
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Ünlü sahil yangınların kontrol altına alınmasının ardından yeniden normale döndü.
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Hava sıcaklığının 40 dereceye çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar ve turistler sahile akın etti.
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Hınca hınç dolan sahilde eğlenenler, Akdeniz’in sularında serinlendi.
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