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Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar

ANTALYA’da sıcak havayı fırsat bilenler sahile akın etti. 40 dereceye ulaşan sıcak hava sebebiyle Konyaaltı sahili adeta doldu taştı.

Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar

Antalya’nın Manavgat, Akseki, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili de yangınların gölgesinde eski yoğunluğunu kaybetmişti.

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Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar

Ünlü sahil yangınların kontrol altına alınmasının ardından yeniden normale döndü.

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Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar

Hava sıcaklığının 40 dereceye çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar ve turistler sahile akın etti.

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Antalya'da turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar

Hınca hınç dolan sahilde eğlenenler, Akdeniz’in sularında serinlendi.

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