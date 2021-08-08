Dalaman yanmaya başladı! Dalaman Havaalanı'na uçuşlar durduruldu mu?

MUĞLA orman yangınlarıyla mücadele ederken bir yangın da Dalaman'da başladı. Dalaman Havaalanı'nın karşısındaki ormanlık alan yanmaya başladı... Milas ve Köyceğiz'deki yangınlar sürüyor...

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde başlayarak komşu il Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları, 3'üncü günde devam ederken, bir yangın haberi de Dalaman'dan geldi. Dalaman Havaalanı'nın karşısındaki ormanlık alan yanmaya başladı. Dalaman'a uçuşların durdurulduğu iddiaları geliyor...

Köyceğiz'deki yangın evleri boşalttırdı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınının 11'nci gününde de alevler, Çövenli Yaylası yakınındaki ormanlık araziye ulaşınca burada yaşayanlar evlerinden tahliye edildi.

Çine'deki yangın sürüyor

Muğla Yatağan'ın kırsa Hacıveliler Mahallesi Gökbel Dağı'ndaki ormanlık alanda cuma günü saat 14.00'te başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle komşu il Aydın'ın Çine ilçesine bağlı kırsal Akçaova Mahallesi'ne sıçradı. Orman yangınının, yerleşim yerlerine sıçraması önlendi. Yangının sürdürmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Milas'taki yangın sahile yöneldi

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını sürüyor. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Saat 12.04 itibariyle Fesleğen, Çiftlik,Bağdamları üçgeninde, Yeniköy Termik Santrali’ne 4 km mesafede yangın devam ediyor. Rüzgar denize doğru estiğinden, yangın fazla genişleyemedi ancak; tehlike hala sürüyor." paylaşımı yaptı.

Dalaman'da yangın başladı

Son yangın haberi Dalaman'dan geldi. İlçeye bağlı Şerefler Mahallesi’nde Dalaman Havalimanın da karşısında yer alan ormanlık alandan yükselen dumanlar nedeniyle olay yerine ekipler sevk edildi. Helikopterlerle havadan ve arazöz ile orman isçilerince karadan müdahale sürüyor. Yangının şu an için havalimanına herhangi bir tehdit oluşturmadığı da öğrenildi. Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.