BIST 1.435
DOLAR 8,62
EURO 10,15
ALTIN 488,53
HABER /  GÜNCEL

Dalaman yanmaya başladı! Dalaman Havaalanı'na uçuşlar durduruldu mu?

Dalaman yanmaya başladı! Dalaman Havaalanı'na uçuşlar durduruldu mu?

MUĞLA orman yangınlarıyla mücadele ederken bir yangın da Dalaman'da başladı. Dalaman Havaalanı'nın karşısındaki ormanlık alan yanmaya başladı... Milas ve Köyceğiz'deki yangınlar sürüyor...

Abone ol

Muğla'nın Yatağan ilçesinde başlayarak komşu il Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları, 3'üncü günde devam ederken, bir yangın haberi de Dalaman'dan geldi. Dalaman Havaalanı'nın karşısındaki ormanlık alan yanmaya başladı. Dalaman'a uçuşların durdurulduğu iddiaları geliyor...

Köyceğiz'deki yangın evleri boşalttırdı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınının 11'nci gününde de alevler, Çövenli Yaylası yakınındaki ormanlık araziye ulaşınca burada yaşayanlar evlerinden tahliye edildi.

Çine'deki yangın sürüyor

Muğla Yatağan'ın kırsa Hacıveliler Mahallesi Gökbel Dağı'ndaki ormanlık alanda cuma günü saat 14.00'te başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle komşu il Aydın'ın Çine ilçesine bağlı kırsal Akçaova Mahallesi'ne sıçradı. Orman yangınının, yerleşim yerlerine sıçraması önlendi. Yangının sürdürmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Milas'taki yangın sahile yöneldi

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını sürüyor. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Saat 12.04 itibariyle Fesleğen, Çiftlik,Bağdamları üçgeninde, Yeniköy Termik Santrali’ne 4 km mesafede yangın devam ediyor. Rüzgar denize doğru estiğinden, yangın fazla genişleyemedi ancak; tehlike hala sürüyor." paylaşımı yaptı.

Dalaman'da yangın başladı

Son yangın haberi Dalaman'dan geldi. İlçeye bağlı Şerefler Mahallesi’nde Dalaman Havalimanın da karşısında yer alan ormanlık alandan yükselen dumanlar nedeniyle olay yerine ekipler sevk edildi. Helikopterlerle havadan ve arazöz ile orman isçilerince karadan müdahale sürüyor. Yangının şu an için havalimanına herhangi bir tehdit oluşturmadığı da öğrenildi. Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İran koronavirüsün başından bu yana ölüm rekorunu kırdı
İran koronavirüsün başından bu yana ölüm rekorunu kırdı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Balıkesir'de yakınları haber alamadı! Eve girenler şok oldu
Balıkesir'de yakınları haber alamadı! Eve girenler şok oldu
İğrenç şüphe! Ankara'da 15. kattan atlayıp intihar etti: Son mesajı ortaya çıktı
İğrenç şüphe! Ankara'da 15. kattan atlayıp intihar etti: Son mesajı ortaya çıktı
Sahtekarların yeni yöntemine dikkat! Aynı yalanla dolandırıyorlar: İnsan buna nasıl kanar
Sahtekarların yeni yöntemine dikkat! Aynı yalanla dolandırıyorlar: İnsan buna nasıl kanar
Tunahan Ak aslen nereli yaşı kaç? Masterchef Tunahan hastalığı nedir?
Tunahan Ak aslen nereli yaşı kaç? Masterchef Tunahan hastalığı nedir?
Afgan hükümeti Taliban'a karşı kaybetmeye devam ediyor! İki merkezin daha kontrolü Taliban'da
Afgan hükümeti Taliban'a karşı kaybetmeye devam ediyor! İki merkezin daha kontrolü Taliban'da
Denizli kahramanı konuştu! Orman yangının içinde son anda nasıl kurtuldu?
Denizli kahramanı konuştu! Orman yangının içinde son anda nasıl kurtuldu?
Koronavirüs yüzünden bebeği ritim bozukluğuyla doğdu!! Telefondan görebiliyor
Koronavirüs yüzünden bebeği ritim bozukluğuyla doğdu!! Telefondan görebiliyor
Pınar Kızılkaya kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?
Pınar Kızılkaya kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?