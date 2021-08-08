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Tekirdağ'da araç yol kenarında duvara çarptı! Feci kazada yürek yakan ölümler

Tekirdağ'da araç yol kenarında duvara çarptı! Feci kazada yürek yakan ölümler

TEKİRDAĞ’da yol kenarındaki duvara çarpan otomobilde anne ve 2 kızı yaşamını yitirdi, sürücü baba ağır yaralandı.

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Kaza, Tekirdağ- Malkara kara yolu ilçe girişinde meydana geldi. İstanbul'dan yola çıkan Nadim Sevinç’in (59) kullandığı 34 COB 352 plakalı otomobil, Malkara ilçe girişi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalı betonuna çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Nadim Sevinç ağır yaralanırken, kızı Elif Tuğçe Sevinç Coşkun (30) olay yerinde, eşi Songül Sevinç (55) ile diğer kızı Zehra Meltem Sevinç (20) ise ambulansla kaldırıldıkları Malkara Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamlarını yitirdi.

Kazadan ağır yaralanan Nadim Sevinç, ambulansla kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Nadim Sevinç’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından aracın ön kısmında sıkışan Elif Tuğçe Sevinç Coşkun’un cenazesi ekiplerin çalışmasının ardından çıkarılarak cenaze aracıyla Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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