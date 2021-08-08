Ehliyet ve kimlik değişiminde hatırlatma

Ehliyet ve kimliğini değiştirenlerin sayısı 65.4 milyonu geçti. Dönüştürülmesi gereken 18.2 milyon kimlik ve 17.6 milyon ehliyet bulunuyor. Ehliyet ve kimliklerin dönüştürülmesine ek olarak entegre edilmesi şeklinde bir değişiklik de yapılıyor. İşte tüm ayrıntılar...

Abone ol

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle; ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. Söz konusu karar 3 farklı değişiklik öngörüyordu.

Kimlik ve ehliyette yeni dönem: 3 farklı değişiklik

Ehliyet ve kimliğini değiştirenlerin sayısı 65.4 milyonu geçti. Hala dönüştürülmesi gereken 18.2 milyon kimlik ve 17.6 milyon da ehliyet var. Ehliyet ve kimliklerin dönüştürülmesine ek olarak entegre edilmesi şeklinde bir değişiklik de yapılıyor.



İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. Söz konusu karar 3 farklı değişiklik öngörüyordu.

83.6 milyon nüfuslu Türkiye’de 4 yılda son açıklanan verilere göre, 65.4 milyon vatandaş, çipli kimliklere geçti.

Toplam ehliyet sayısı ise yaklaşık 30 milyon adet. Bugüne kadar 12.4 milyon ehliyet çipli hale getirildi.

İşte izlemeniz gereken adımlar:

Önce randevu alın

Hem ehliyet hem de kimlik yenilemek için ilk yapmanız gereken randevu almak. Bu zorunlu. Randevu için Alo 199 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz veya ‘randevu.nvi.gov.tr’ internet adresi üzerinden başvurabilirsiniz.

Gününüzde gitmediğiniz zaman sistem yeniden randevu almanızı 1 ay engelliyor. Bu durumda eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmeniz şart.

Değişim ücreti

Randevunuzu aldınız, başvurmaya gideceksiniz. 30 liralık değişim ücretini (değerli kağıt bedeli) başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, ‘ivd.gib.gov.tr’ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

Belgeleri hazırlayın

Başvuruya giderken yanınızda olması gereken belgeler ise şunlar: - Nüfus cüzdanınız (Nüfus cüzdanı olmayanlar için sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı...) -Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf. -Değişim ücretini ödediğinizi gösteren dekont

Yenisi bir günde elinizde

Gerekli belgelerle randevunuzu aldığınız gün, nüfus müdürlüğüne giderek başvuru işleminizi yapıyorsunuz. Yeni kimlik, 1 gün veya en geç 2 gün içinde adresinizde oluyor.

Geçerlilik süresine dikkat

Yeni çipli kimlik kartının kullanım süresi 10 yıl. Sürenin ne zaman dolacağı da kimliğin üzerinde yazıyor. Geçerlilik süresinin bitiminde, kart sahibinin tekrar başvuru yaparak kartını yenilemesi gerekiyor.

Kaybeden 60 tl ödüyor

-Kimlik yenileme: 30 lira. -Evlilik nedeniyle kimlik değişimi: 30 lira. -Eskiyen kimliği değiştirme: 30 lira. -Yeni doğan bebek için 1 ay içinde kimlik çıkarmak ücretsiz. -Doğumdan itibaren 1 ayın sonunda bebeğin kaydı yapılmamışsa: 30 lira. -Çipli kimlik kaybedilmişse: 60 lira. -Eski tip kimlik kaybolursa: 30 lira.

Yeni pasaport

Yeni nesil pasaport sayısı 5.7 milyon oldu. Pasaportların yenilenmesi için son tarih olarak belirlenen bir süre yok. Mevcut pasaportunuz, süresi bitinceye kadar geçerli. Pasaport yenileme işlemi de yine nüfus müdürlükleri üzerinden yürütülüyor.