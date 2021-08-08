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İzmir'de türbe ziyareti dönüşü feci kaza 6 ölü 11 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de türbe ziyareti dönüşü feci kaza 6 ölü 11 yaralı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki Hamza Baba Türbesi'ni ziyarete gelenleri taşıyan minibüs dönüş yolunda uçuruma yuvarlandı. Araç burun üstü çakılırken 2'si çocuk 6 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

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İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde Hamza Baba Türbesi'ni ziyaret edenleri taşıyan 35 L 1610 plakalı minibüs, dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma burun üstü çakıldı. Kazada 2'si çocuk 6 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kemalpaşa ilçemiz Sarıçalı Mahallesi Hamzababa yolu üzerinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan araçta Kınıklı 6 hemşerimiz vefat etmiş, 11 hemşerimiz yaralanmıştır. Vefat eden hemşerilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim" açıklamasında bulundu.

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