İzmir'de türbe ziyareti dönüşü feci kaza 6 ölü 11 yaralı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki Hamza Baba Türbesi'ni ziyarete gelenleri taşıyan minibüs dönüş yolunda uçuruma yuvarlandı. Araç burun üstü çakılırken 2'si çocuk 6 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.Abone ol
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde Hamza Baba Türbesi'ni ziyaret edenleri taşıyan 35 L 1610 plakalı minibüs, dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma burun üstü çakıldı. Kazada 2'si çocuk 6 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kemalpaşa ilçemiz Sarıçalı Mahallesi Hamzababa yolu üzerinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan araçta Kınıklı 6 hemşerimiz vefat etmiş, 11 hemşerimiz yaralanmıştır. Vefat eden hemşerilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim" açıklamasında bulundu.