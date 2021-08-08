Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anlar görüntülendi

Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun taşıdığı düzensiz göçmenleri Türkiye'ye ait ve üzerinde yaşam olmayan bir adaya bırakarak ölüme terk ettiği anlar insansız hava aracı (İHA) tarafından görüntülendi. Adada ölüme terk edilen göçmenleri Türk Sahil Güvenlik unsurları kurtardı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından alınan bilgiye göre; yurdun güney ve batısındaki orman yangınlarını tespit ve ilgili makamlara bildirmekle görevli insansız hava aracı (İHA), Antalya Kaş açıklarında hareketlilik tespit etti. Yunanistan'a ait LS-134 sahil güvenlik botu Kaş'ın güneyindeki Türkiye'ye ait Başak Adası'na yaklaştı. Sahil güvenlik botu içinde bulunan düzensiz göçmenleri üzerinde yaşamın olmadığı adanın kıyısına bıraktı. Göçmenleri ölüme terk eden Yunan unsurları daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Yaşananlar İHA ile anbean görüntülenirken bölgeye hemen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait unsurlar yönlendirildi. Adada ölüme terk edilen göçmenler, Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.