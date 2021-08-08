Taliban'ı B-52'lerle bombalayan ABD yüzlerce militanı öldürdü

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde ABD birliklerine ait B-52 bombardıman uçakları ilerleyen Taliban mevzilerini bombaladı. Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Favad Aman, saldırıda 200'den fazla militanın öldürüldüğü ifade etti.

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Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Favad Aman, ABD birliklerine ait B-52 bombardıman uçaklarının Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehrindeki Taliban mevzilerini bombaladığını aktardı. Saldırıda 200'den fazla militanın öldürüldüğünü ifade eden Aman, Taliban'a ait çok sayıda silah ve mühimmatın da imha edildiğini belirtti. Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Önceki günlerde Afgan basınında ABD Başkanı Joe Biden'ın Taliban'a karşı B-52 uçaklarının kullanılması talimatını verdiği haberleri yer almıştı.

Taliban vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban'la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı. Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi. Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80'den fazlasını kontrol ettiğini iddia ediyor.