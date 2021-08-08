Alman turistler yangınlar nedeniyle rezervasyonlarını iptal etmedi

Deutsche Welle, yaz sezonu için Türkiye'yi tercih eden Alman turistlerin orman yangınlarına rağmen Türkiye'den ayrılmayı düşünmediğini kaydetti. Turizm şirketlerinin tutumunun aktarıldığı haberde rezervasyon iptali yönünde talep olmadığı belirtildi.

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Ülkemizin güneyinde devam eden orman yangınları nedeniyle turizm sektöründe rezervasyon iptaline ilişkin endişeler gündeme geldi. Ancak turistik noktalardan Antalya ve Muğla'daki bazı bölgelerde yangınlara rağmen turistlerin tatillerini sürdürdüğü ortaya çıktı. Deutsche Welle, yaz sezonu için Türkiye'yi tercih eden Alman turistlerin tavrına dikkati çekti.

Alman turistler Türkiye'den vazgeçmedi

Turizm şirketlerinin tutumunun aktarıldığı haberde Almanya'nın ikinci büyük turizm şirketi DER'in açıklamasına yer verildi. Şirket, müşterilerinden bugüne kadar rezervasyon iptali yönünde talep almadı. DER, Türkiye'nin diğer turizm bölgeleri konusunda bir engelin olmadığını da belirtti.