Muğla'da devam eden yangınlara müdahaleler sürüyor

MUĞLA'nın Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere, Yatağan ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale sürerken Datça ilçesindeki makilik alanda ve Dalaman Havalimanı yakınlarında çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

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MUĞLA'da devam eden 6 yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale sürerken Dalaman Havalimanı yakınlarındaki Kuzpınar mevkiinde de orman yangını çıktı. Yangına 3 helikopter, 2 uçak ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Bakan Karaismailoğlu: "Havalimanında problem yok"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Dalaman Havalimanı'ndaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, buraya yakın bir bölgede ufak çaplı da olsa yangın çıktığını söyledi. Bütün ekiplerle güçlü bir şekilde yüklenerek yangını kısa sürede bertaraf ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Dalaman Havalimanı'nda trafik durdu" şeklinde haberlerin basında çıktığını hatırlattı. "Dalaman Havalimanı'na yakın noktadaki yangın kısa sürede bertaraf edildi. Havalimanı normal trafiğine devam ediyordu ve şu anda da devam ediyor" diyen Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"Burası yangınla mücadelede önemli bir havalimanı. Uçakların tamamına yakını bu havalimanından ikmallerini yapıyorlar. Helikopterlerin de hava araçlarının da yöneltildiği merkez olarak çalışıyor. Havalimanında herhangi bir problem yok. Sivil ve yangına müdahale uçakları rahat bir şekilde programlarını icra ediyorlar. Havalimanı 24 saat faaliyetlerini sürdürüyor."

Datça'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Datça'nın Eski Datça mevkiinde çıkan orman yangınına 1 helikopter, 1 uçak, çok sayıda arazöz ve orman işçisi müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen ve vücutlarında yanıklar oluşan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkiindeki orman yangınlarını da kontrol altına alabilmek için çalışma yürütülüyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, son duruma ilişkin sosyal medya hesabından, "Milas yangını etkin uçak ve helikopter müdahalesi ile kontrol altına alınmış durumda. İş makinalarının açtığı yoldan giren arazözler de soğutma çalışmasıyla katkı veriyor. Rüzgar etkisi ile canlanma olursa gece de uzak görüş sistemli helikopterler devreye girecek" paylaşımında bulundu.

Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde süren yangınlara da müdahale devam ediyor.

Yatağan ilçesi Hacıveliler Mahallesi'nde önceki başlayan yangına ise havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Köyceğiz ilçesinde yaklaşık 11 gündür devam eden yangının söndürülmesi için de çalışılıyor.

Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına da müdahale sürüyor.

Bölgede 6 uçak ve 39 helikopter kullanılıyor

Yangın bölgesinde 6 uçak, 39 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor. Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor.

Kentteki yangın söndürme çalışmalarına Azerbaycan'dan bir helikopter ve uçak ile 300 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ile İspanya'dan 2 yangın söndürme uçağı destek veriyor.