Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı! Seçim yasası değişiyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Gündemde 2 kritik konu var. İlki orman yangınları ve bölge halkına yapılacak yardımlar. Bir diğer konu ise seçim ve siyasi partiler yasasında yapılacak değişiklikler...

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. MYK toplantısında masada çok kritik maddeler var.

MYK gündeminin en önemli konu başlığı 10 günü aşkın bir süredir etkisini sürdüren Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınları oluşturuyor. Toplantıda Başkan Erdoğan'ın kurmaylarıyla bir değerlendirme yapacağı, bölge halkına yapılacak yardımların vatandaşlara zamanında ulaşması için teşkilatların daha aktif rol alması için talimat vereceği belirtildi.

Pandemi ve sahaya yansıyanlar

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise pandemi ile mücadele ve alınan önlemlerin sahada yansıması olacak. Meclis'in 1 Ekim'e kadar tatile girmesiyle AK Parti kurmayları ve milletvekilleri sahaya indi ve çalışmalarını sahada sürdürüyor. Yapılan çalışmalar ve vatandaşların talepleri toplantıda ele alınacak.

AK Parti 20. kuruluş yıldönümünü kutlayacak

AK Parti, 14 Ağustos'ta 20. kuruluş yıldönümünü kutlayacak. Orman yangınları nedeniyle bu yıl kuruluş etkinliğinin daha sade bir şekilde yapılması planlanıyor. Toplantıda 1 Ekim'de yeni yasama dönemine başlayacak olan Meclis'te öncelikli olarak hangi yasal düzenlemelerin ele alınacağına ilişkin planlama yapılacak.



Seçim barajı ve yeni anayasa

AK Parti yeni, sivil anayasa çalışmalarında sona gelirken, yüzde 10'luk seçimin barajının düşürülmesinin de yer aldığı Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nda önemli düzenlemeler içeren yasa teklifine ilişkin çalışmasını ise bir süre önce MHP'ye iletmişti. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın hem anayasa çalışması hem de Siyasi Partiler ve Seçim yasalarına ilişkin yapılan çalışmalarda gelinen son noktaya ilişkin MYK üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.