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Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü

Yunanistan'nın Zakinthos Adası'nda orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan Petzetel tipi yangın söndürme uçağının düştüğü, pilotunun sağ kurtulduğu bildirildi.

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Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada Kefalonya Adası'ndan Zakinthos Adası'ndaki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için gönderilen Petzetel tipi iki uçaktan birinin Lagopodo-Maherado bölgesinde düştüğü belirtildi.

Sağ kurtulan pilotun kaza yerinden itfaiye ekiplerince uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada yetkili makamlarca uçağın düşme sebebine ilişkin araştırma başlatıldığı kaydedildi.

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