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Meksika'da bir partiye baskın yapan silahlı saldırganlar 8 kişiyi öldürdü

Meksika'da bir partiye baskın yapan silahlı saldırganlar 8 kişiyi öldürdü

MEKSİKA'nın Guanajuato eyaletinde, bir partiye baskın yapan silahlı saldırganlar, 8 kişiyi öldürdü.

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Meksika basınında çıkan habere göre, Irapuato ilçesine bağlı Santa Maria semtinde, silahlı oldukları öğrenilen 3 kişi bir evde parti düzenlendiği sırada baskın yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, 1'i kadın 8 kişinin cesedine ulaştı. Görgü tanıklarının polise verdiği ifadede, saldırganların 3 kişi olduğu ve olayın hemen ardından kırmızı bir kamyonetle kaçtıkları belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Guanajuato eyaleti, ülkede silahlı çetelerin varlığının en yoğun görüldüğü yerlerden biri olarak geçiyor.

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