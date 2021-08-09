Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! ATM'lerdeki EFT ücretleri arttırıldı

Merkez Bankası'nın yaptığı düzenlemeye göre ATM'den yapılacak EFT'lerde, işlem ücretleri artırıldı.

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EFT işlem ücretlerinde Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Tebliği'nde yapılan değişiklikle işlem ücretleri arttırıldı.

Resmi Gazete yayımlanan tebliğe göre şu karar alındı:

"İşlem tutarı 1000 TL'nin altında olan ve internet üzerinden yapılan EFT'lerde işlem ücreti 1 TL'yi geçememektedir. Bu kuralda bir değişiklik yapılmamıştır.

İşlem tutarı 1000 TL'nin altında olan ve ATM üzerinden yapılan EFT'lerde işlem ücreti 2 TL'yi geçememekteydıi. 9 Ağustos 2021 tarihi itibariyle bu tutar 5 TL'ye yükseltilmiştir. İşlem tutarı 1000 ila 5000 TL arasında olan ATM'lerden yapılacak işlemlerde ise işlem ücreti 5 TL'den 8 TL'ye çıkarıldı."