BIST 1.435
DOLAR 8,62
EURO 10,15
ALTIN 488,53
HABER /  GÜNCEL

Nüket Eroğlu kimdir kaç yaşında eşi Arif Eroğlu kimdir?

Nüket Eroğlu kimdir kaç yaşında eşi Arif Eroğlu kimdir?

Estetik Doktoru Nüket Eroğlu Türkiye'nin ciğerini yakan ormanları söndürmek için Azerbaycan'dan gelen askere 'ne idiğü belirsiz' dedi ortalık karıştı, tepli çekti. Bu olay açıklamaların ardından Nükhet Eroğlu kimdir, aslen nereli eşi Opr. Dr. Arif Eroğlu kimdir soruları merak konusu oldu.

Abone ol

Nüket Eroğlu, Türkiye'nin ünlü estetik doktorlarından biridir. Sosyal medya açıklamaları ile gündeme gelen Nüket Eroğlu'nun hayatı merak ediliyor. İşte Nüket Eroğlu hakkında merak edilenler...

Ne dedi: Instagram hesabından video yayınlayan Eroğlu, "Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum" ifadelerini kullandı.

Twitter'da kısa sürede TT olup gündemde birinci sıraya erleşen Eroğlu'na büyük tepki var. Tepkilerini kullanıcılar #ÖzürDileNüketEroğlu etiketi ile dile getirdi.

Dr.Eroğlu, Azerbaycanlı askerlere hakaret ettiği videoya gelen tepkiler üzerine Instagram'daki paylaşımlarını yoruma kapattı.

Dr. Nüket Eroğlu, 1971 yılında Adana'da dünyaya geldi. 49 yaşındaki Nüket Eroğlu, ilk, orta ve lise öğretimini Adana'da tamamladı.1993 yılında Ege Tıp Fakültesi'ni bitirdi, 2000 yılında Ankara Numune Hastanesinde uzmanlık eğitimini tamamladı.

Medikal cilt uygulamalı eğitimlerini ve sertifikalarını Roma ve Milano'da ilk rejuvenasyon ve fraksiyonel karbondioksit CO2 lazer uygulamalarını yapan Prof. Dr. Bonan'dan aldı.

Dr. Nüket Eroğlu, AMWC, IMCAS, AMME, AMWC gibi her yıl tekrarlanan dünyadaki son estetik gelişmelerin takip edildiği ve tartışıldığı kongrelerde eğitim programlarına halen katılmakta ve estetik dünyasındaki gelişmeleri takip etmektedir. Dr. Nüket Eroğlu, Opr. Dr. Arif Eroğlu ile evlidir. İki kızı vardır.

ÖNCEKİ HABERLER
Hicri yeni yıl başlıyor! Aşure Günü ne zaman?
Hicri yeni yıl başlıyor! Aşure Günü ne zaman?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Manavgat'ta yangından etkilenen afetzedeler için 177 konteyner teslime hazır
Manavgat'ta yangından etkilenen afetzedeler için 177 konteyner teslime hazır
Nüket Eroğlu kimdir Azerbaycanlı askere ne dedi olay oldu
Nüket Eroğlu kimdir Azerbaycanlı askere ne dedi olay oldu
TSK sivillerin öldürülmesini cezasız bırakmadı 6 terörist öldürüldü
TSK sivillerin öldürülmesini cezasız bırakmadı 6 terörist öldürüldü
Leyla Bilginel çocuğu Serkan Kayra kaç yaşında babası kim?
Leyla Bilginel çocuğu Serkan Kayra kaç yaşında babası kim?
İstanbul'da feci kaza! Duraktaki otobüse araç çarptı: Ya uykuluydu ya da...
İstanbul'da feci kaza! Duraktaki otobüse araç çarptı: Ya uykuluydu ya da...
Mete Gazoz'a Emine Erdoğan'dan tebrik
Mete Gazoz'a Emine Erdoğan'dan tebrik
CHP'den Mehmet Şimşek bombası! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı teklif edildi
CHP'den Mehmet Şimşek bombası! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı teklif edildi
İstanbul'da yüksek gelirli iş vaadi tuzağı ! Yalanı mahkemede ortaya çıktı
İstanbul'da yüksek gelirli iş vaadi tuzağı ! Yalanı mahkemede ortaya çıktı