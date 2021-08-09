Lionel Messi Barcelona'ya gözyaşlarıyla veda etti PSG'ye imza atmak 'bir olasılık

Barcelona ile yolları ayrılan Arjantinli yıldız Lionel Messi, basın toplantısı düzenledi. Açıklamaları sırasında gözyaşlarına boğulan Messi, "20 yılın ardından Barcelona'dan ayrılmayı hiç düşünmemiştim" dedi.

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Barcelona'dan ayrılması sonrası ilk kez basın karşısında açıklama yapan 34 yaşındaki Arjantinli futbolcu konuşmakta güçlük çekerken, "Çok düşündüm, ne diyebileceğimi bilmiyorum. Yaşananlardan hiçbir şey anlamadım. Tüm hayatımı burada geçirdim. Çok zor... Barcelona'dan ayrılmaya hiç hazır değildim. Evimde, Barcelona'da çok şey yaşadım. Birçok güzel hatıram var. Ayrıca kötü hatıralar da var. Hepsi benim bugün olduğum kişi olmamı sağladı." ifadelerini kullandı.

"Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim"

Barcelona'dan 1.5 yıldan fazla süredir taraftarları göremeden ayrıldığını ve Katalan ekibinin kendisi ve ailesi için adeta bir yuva olduğunu dile getiren Messi, "Barcelona'da kalmak istiyordum ama bugün her şeye veda etmek zorundayım. Eğer bir ayrılık hayal etseydim, tamamen dolu bir Camp Nou'da veda etmek isterdim. Düzgün bir şekilde veda etmiş olurdum. Bu şekilde olması gerekiyormuş ama... Beni seven ve destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Asla elveda demeyeceğim. Çünkü, bunu hiç düşünmedim. Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim" diye konuştu.

"Barcelona'da kalmak için uğraştım ancak La Liga buna izin vermedi"

Geçen sene takımdan ayrılmak istediğini ancak bu sene her şeyin değiştiğini ifade eden Arjantinli yıldız, "Ailem de ben de kalacağımızı düşünüyorduk. Bunu her şeyden çok istiyorduk. Umarım bir gün geri dönebilirim ve bu kulübün bir parçası olabilirim. İlk kez sahaya çıktığım o anı hiç unutmayacağım. Bu kulüpten ayrılmak hayatımı tamamen değiştirecek. Ben, kulüp, Joan Laporta (Barcelona Kulübü Başkanı) elimizden gelen her şeyi yaptık ancak La Liga izin vermedi." dedi.

"PSG bir ihtimal, kimseye garanti vermedim"

Arjantinli futbolcu, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olacağı iddialarıyla ilgili soruya, "Kimseye garanti vermedim. Ayrılık açıklamasının ardından çok sayıda telefon geldi, görüşmeler yaptım. PSG de bir ihtimal." yanıtını verdi.

Basın toplantısında duygulu anlar yaşayan Messi sözlerini, "13 yaşımdan beri Barcelona'dayım. 21 yıl sonra eşim ve üç küçük çocuğumla buradan ayrılıyorum. Geri dönmeyeceğimize dair kesin konuşamam çünkü burası benim evim." sözleriyle noktaladı.

Basın toplantısının bitiminde salondaki tüm katılımcılar, Messi'yi ayakta alkışladı.

Messi Barcelona'da rekorları altüst etti, 778 maçta 672 gol attı

Barcelona'nın altyapısından yetişen Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı.

Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.