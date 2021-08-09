CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu savaşı! Mansur Yavaş çekildi

CHP'de alttan alta Cumhurbaşkanlığı yarışı kızışıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına üst üste kapıları kapattı. Ancak, Ekrem İmamoğlu pes etmeyeceğe benziyor.

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CHP'nin ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Son dönemde Ankara kulislerinde cevabı en çok aranan soru bu. CHP içindeki cumhurbaşkanı adaylığı yarışı alttan alta giderek kızışıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir dönem daha belediyede kalmalarını istiyor. Ancak Ekrem İmamoğlu buna pek razı değil. Mansur Yavaş ise "aday değilim" dedi. İşte Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin köşesine yansıyan son kulis bilgileri...

Mansur Yavaş bir dönem daha devam etmek istiyor

- Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’nun ikinci dönem de Ankara ve İstanbul’u yönetmelerini istiyor.

- Mansur Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını, bir dönem daha devam etmek istediğini ilettiği söyleniyor.

Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığı için çok istekli

- Ama Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çok istekli. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun sözleri İmamoğlu’na ‘sen aday değilsin’ mesajı olarak yorumlanıyor.

- Ayrıca Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun önünü kesmek için de ikide bir erken seçim diyor.

- Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı denkleminin dışına itmek için bir biri ardına hamlelerini yapıyor. Ama Ekrem İmamoğlu henüz kozlarını sahaya sürmedi.

İmamoğlu tek başına aday olabilir mi?

- Bu süreçte en kritik soruyu İmamoğlu’nun ne yapacağı oluşturuyor. Millet İttifakı’nın ortak adayı olmazsa tek başına aday mı olacak, yoksa ortak adaylık için mücadele mi edecek?

- İmamoğlu’nun CHP’ye rağmen aday olması beklenmiyor. Millet İttifakı bir aday çıkardığı takdirde kendisinin ayrıca aday olmasına ihtimal verilmiyor.

Kimse kolay pes etmesini beklemesin!

- Millet İttifakı bir aday çıkardığı takdirde kendisinin ayrıca aday olmasına ihtimal verilmiyor. Kılıçdaroğlu üzerinde etkin bir isim olan araştırmacı İbrahim Uslu, CHP’ye karşı aday olmanın pek kolay bir iş olmadığını söyledi.

- Ama Kimse İmamoğlu’nun kolay pes edeceğini beklemesin. İmamoğlu ABD’nin, HDP’nin İstanbul dükalığının desteğine güveniyor.