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Polis Akademisi 2500 öğrenci alacak! Başvuru tarihleri belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Polis Akademisi 2500 öğrenci alacak! Başvuru tarihleri belli oldu

Polis Meslek Yüksek Okullarına 2021 2022 dönemi için 2 bini erkek 500'ü kadın öğrenci alınacak.

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Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrenci alınacak.

Polis Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre adaylar, 13-27 Ağustos'ta "www.pa.edu.tr" adresine e-devlet şifresi ile girerek başvuru yapabilecek.

Sınavlarda başarılı olup Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim görecek ve eğitim sonunda başarılı olacak adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde ilan edilecek.

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