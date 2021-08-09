Ersin Tatar'dan dikkat çeken sözler: Biz İslam onlar Hıristiyan...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Financial Times muhabiri Ayla Jean Yackley, bir röportaj gerçekleştirdi.

Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler’de gelecek ay görüşülmesinden önce değerlendirmelerde bulunan Tatar, 50 yıldır Ada’yı birleştirme çabalarının sonuç vermediğini söyleyerek “gerçeklerle yüzleştiren bir değerlendirme” yapılması gerektiğinin vurguladı.

"Biz İslam, onlar hristiyan''

Kıbrıs'ta birleşme fikrine karşı çıkan Tatar, “Dünyanın burada iki farklı devlet olduğunu görmeleri gerekiyor. Bizi karma bir evliliğe itenler başarısız olacaktır. Onlar Yunan ve Hıristiyan. Biz ise başka bir ırkız. Biz Türkçe konuşuyoruz, dinimiz İslam ve anavatanımız Türkiye” dedi.

Eylül ayındaki New York’taki BM Genel Kurulu’na giderek Rum Kesimi’nden Anastasiades bir araya gelmesi beklenen Tatar, “Ben kapıları kapadığımızı söylemiyorum. Ben burada iki ülke için adil bir anlaşma temelini görüşmek için bulunuyorum” dye konuştu.