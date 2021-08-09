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Diyarbakır'da gelen sesle şaştı kaldı! Aracın tavanına bakınca şoka girdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da gelen sesle şaştı kaldı! Aracın tavanına bakınca şoka girdi

DİYARBAKIR'da bir kişi seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti. Kör kurşunla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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Olay, Yenişehir İlçesi Adliye Sarayı yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Y. isimli bir vatandaş, 01 DLV 72 plakalı Audi marka aracı ile seyir halinde iken aniden tavanından ses geldi. Aracını sağa çekerek kontrol ettiği esnada aracının tavanından uzun namlulu olduğu tahmin edilen çekirdeğe rastlayınca şoka girdi.

Güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerinde araçta inceleme yapan güvenlik güçleri çekirdeğin nerden geldiğini araştırırken, araç sürücüsü, şikayetçi oldu. Öte yandan araca isabet eden çekirdeğin cam tavanından içeri girmemesi büyük bir faciayı önledi.

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