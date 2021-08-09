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Yangın şehidi Erdal Tovka'nın vasiyeti: Oğlum, annene iyi bak

Yangın şehidi Erdal Tovka'nın vasiyeti: Oğlum, annene iyi bak

Yangına müdahale ederken arazöz devrilince hayatını kaybeden orman işçisi Erdal Tovka’nın, şehit olacağı adeta içine doğmuş. Tovka'nın ölmeden önce eşini arayıp ‘Yangın çok büyük. Buradan kurtuluş yok. Hakkınızı helal edin’ dediği öğrenildi.

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Antalya Manavgat'ta orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında arazözün devrilmesi sonucu alevlerin içinde kalarak hayatını kaybeden orman işçisi Erdal Tovka'nın (39) şehit düşmeden önce eşi Meral Tovka'yı arayıp, 'Yangın çok büyük. Benim buradan kurtuluşum yok. Hakkınızı helal edin' dediği, büyük oğlu Emirhan Tovka'ya da (13), 'annene iyi bak' diye vasiyette bulunduğu öğrenildi. Şehidin anne ve babası ile yaptığı son görüşmede de 'Kendinize iyi bakın. Güneşe çıkmayın. Hakkınızı helal edin' dediği ortaya çıktı.

Acılı anne Gülsüm Tovka (77) "Tek çocuğumuzdu ama vatan sağ olsun. Tek odalı evimizde zor şartlarda büyütüp evlendirmiştik. Böyle olmasını kimse istemezdi. Yokluğuna nasıl alışacağımızı bilmiyoruz. Demek ki oğlumu Allah bizden daha çok seviyormuş" dedi.

Bir bacağı engelli olan baba Halil Tovka (81) ise "Bizi telefonla arayıp hatırımızı sorup, 'yangınlar çok büyük, her şeyi yutuyor, alevler ağaçların çok üstünde. Biz de çok yoğun çalışıyoruz. Arayamazsam merak etmeyin' dedi. Sonrasında zaten vefat ettiği bilgisini aldık. Mekanı cennet olsun. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

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