İstanbul ve diğer şehirlerde 9 Ağustos hava durumu! Meteoroloji turuncu alarm verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'turuncu' alarm uyarısı geldi. Türkiye'de etkili olan sağanak yağışlar, görülmeye devam edecek. Yağmur özellikle Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde şiddetli olacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok kentte hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın güncel hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Türkiye'de sağanak yağışlar etkili olmaya devam edecek. İşte çok sayıda kente 'turuncu' alarmın verildiği hava raporunun detayları ve il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı kesimlerine yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Yağışlar buralarda şiddetli
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Samsun’un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.