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Kayseri'de ATM'den para çekmeye gidince olanlar oldu! Bir anda...

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kayseri'de ATM'den para çekmeye gidince olanlar oldu! Bir anda...

KAYSERİ'de ATM'den para çekmeye çalışan H.G., kimliği belirsiz bir kişinin havalı tüfekle açtığı ateş sonucu sırtından yaralandı. Polisin yaptığı incelemede olay yerinde 7 saçma bulundu.

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Olay, Talas ilçesi Yenidoğan mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir bankanın ATM'si önünde meydana geldi. İddiaya göre, H.G. ATM'den para çekmeye çalıştığı sırada arkasından havalı tüfekle ateş açılmaya başlandı. Henüz kimliği belirsiz bir kişi tarafından açılan ateş sonrası H.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekipleri sırtından yaralanan H.G.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Polis olay yerinde yaptığı incelemede havalı tüfekten çıktığı belirlenen 7 saçma buldu. Polis, havalı tüfekle ateş açarak H.G.'nin yaralanmasına neden olan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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