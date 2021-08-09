Sivas'ta 'Yetiştiremezsin' diyenlere inat başardı! Şimdi taleplere yetişemiyor
SİVAS'ta çevresindekilerin yetişmez düşüncelerine kulak asmayan Abdurrahman Güngör, şimdi taleplere yetişemiyor.
SİVAS’ta yaşayan emekli Abdurrahman Güngör, çilek yetiştirmeye karar verdi. Kolları sıvayan Güngör, İl Tarım Müdürlüğü’nden aldığı teşvikle yaklaşık bir dönüm alana 5 bin çilek fidesi dikti.
Yakın çevresinden bazı kişiler 'Sivas’ta çilek yetişmez' demelerine rağmen olumsuz düşüncelere aldırış etmeyen Güngör, şimdilerde büyük bir özenle yetiştirdiği çileklerin hasadına başladı.
Hiçbir ilaç kullanmadan doğal yöntemlerle yetiştirdiği çileklere şimdilerde oldukça talep var.
Talepleri yetiştirebilmek için ileri bir tarihe gün bile veren Güngör, çileğin kilosunu 15 liraya satıyor.