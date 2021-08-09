Kayseri'de '7 kardeş' ağacına kimse dokunamıyor köylünün inandığı rivayet şaşırttı

"1 tanesi yaşamakta"

Gerçek, "Bu ağaçlar 2020 yılının başlarında 7 kardeş olarak bildiğimiz ağaçlarımızdan 6 tanesi devrildi. Ancak bir tanesi yaşamaktadır. İnşallah kalan 1 tane ağaç köyümüzün tarihi olarak yaşaması için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.