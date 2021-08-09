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Kayseri'de '7 kardeş' ağacına kimse dokunamıyor köylünün inandığı rivayet şaşırttı

Kayseri'de '7 kardeş' ağacına kimse dokunamıyor köylünün inandığı rivayet şaşırttı

KAYSERİ'de, üç asırlık '7 kardeş' ağaçlarına kimse dokunamıyor. Köy halkının uzun süredir inandığı rivayet duyanları şaşırttı.

Kayseri'de '7 kardeş' ağacına kimse dokunamıyor köylünün inandığı rivayet şaşırttı

Kocasinan ilçesine bağlı Mollahacı Mahallesi’nde bulunan, 1700’lü yıllarda dikildiği söylenen ve 7 tane olmasından dolayı halk arasında ‘7 kardeş’ olarak bilinen ağaçlardan 6’sı zamana yenik düştü.

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Kayseri'de '7 kardeş' ağacına kimse dokunamıyor köylünün inandığı rivayet şaşırttı

Mahalle sakinleri ise halk arasında yayılan söylemden dolayı ağaçları bulunduğu yerden kaldırmadı.

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Kayseri'de '7 kardeş' ağacına kimse dokunamıyor köylünün inandığı rivayet şaşırttı

Mahalle muhtarı Mustafa Gerçek, “Bu ağaç kesin tarihi bilinmemekle birlikte 1700’lü yıllara dayanıyor. Bu ağaç, ecdadımızdan kalan, 7 kardeş olarak bilinen ve halkımızın tarafından değer verilen ağaçlarımızdır." diye bilgi verdi.

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Kayseri'de '7 kardeş' ağacına kimse dokunamıyor köylünün inandığı rivayet şaşırttı

"1 tanesi yaşamakta"
Gerçek, "Bu ağaçlar 2020 yılının başlarında 7 kardeş olarak bildiğimiz ağaçlarımızdan 6 tanesi devrildi. Ancak bir tanesi yaşamaktadır. İnşallah kalan 1 tane ağaç köyümüzün tarihi olarak yaşaması için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

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