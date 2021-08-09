BIST 1.441
DOLAR 8,66
EURO 10,19
ALTIN 485,77
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da eski koca dehşet saçtı! Eski eşi ve kaynanasını öldürdü! Keşif yapmış

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da eski koca dehşet saçtı! Eski eşi ve kaynanasını öldürdü! Keşif yapmış

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bir kişi, eski eşi ve kayınvalidesini tabanca ile başından vurarak öldürdü. Olaya şahit olan komşular, katil zanlısının cinayet öncesi "Benim kaybedecek bir şeyim yok" diye bağırdığını söyledi.

Abone ol

Korkunç olay, sabaha karşı saat 03.45'te Yeni Mahalle Ahmet Ali Ağa Bulvarında bir apartmanın 3'üncü katında yaşandı. İddialara göre, Ali Alataş, uzun süreden beri takip ettiği eski eşi Gülcan Kılınç ve eşinin annesinin oturduğu apartmana geldi. Eve nasıl girdiği henüz bilinmeyen Ali Alataş, eski eşi Gülcan Kılınç ve kaynanası Gülizar Kılınç'ı başından tabanca ile vurdu.

Silah seslerini duyunca 112'yi aradılar 

Silah seslerini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, Gülizar Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Gülcan Kılınç da hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta yaşamını yitirdi. Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Katliam sırasında 5 çocuk evdeymiş

Kaçan Ali Alataş ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. O esnada Gülcan Kılınç’ın 3 çocuğu ve Gülizar Kılınç’ın 2 çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.

'Benim kaybedecek birşeyim yok'

Olayın ardından yaşanan dehşete şahit olan komşuları gece saat 03.45 sıralarında silah sesiyle uyandıklarını belirterek bir kişinin yüksek sesle 'Benim kaybedecek bir şeyim yok' diye bağırdığını söyledi.

Kızı bağırmış: Annemi öldürdün

Ardından silah seslerinin gelmeye devam ettiğini anlatan komşular, kız çocuğunun 'annemi öldürme, annemi öldürdün' diye çığlık attığını söyledi. Görkü tanıkları, "Beş el silah sesi duydum. Ardından bizim kattaki terastan pat diye bir ses geldi. Daha sonra olay yerine polisler geldi. Terastan gelen ses, kadınları vuran kişinin terasa atlama sesiymiş. Bizim terastan da ip yardımı ile zemine atlamış ve kaçmış" dediler.

Daha önce de silah zoruyla otomobile bindirip kaçırmış

Komşuları, Ali Alataş'ın daha önce de eski eşi Gülcan Kılınç’ı silah zoruyla otomobiline bindirip kaçırdığını ve polisler tarafından kurtarıldığını anlattı.
Mahalle esnafları ise Ali Alataş'ın günün büyük bölümünde evin yakınlarında olduğunu, çocuklarına elbise ve ayakkabı aldığını belirterek, çocukları ile sürekli kaldırımda görüştüğünü söyledi.

Apartmanın çevresinde giren çıkanı gözetlemiş

Çoğunlukla eski eşinin oturduğu apartmanın karşısındaki PTT binasının önünde beklediğini söyleyen esnaf, Ali Alataş'ın geceleri bile apartmanın çevresinde olduğunu ve eski eşini ve eve giren çıkanları sürekli takip ettiğini anlattılar.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
'Yetiştiremezsin' diyenlere inat Sivas'ta başardı! Şimdi taleplere yetişemiyor
Foto Galeri 'Yetiştiremezsin' diyenlere inat Sivas'ta başardı! Şimdi taleplere yetişemiyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ'da feci kazada iki kişi öldü 4 kişi de yaralandı
Tekirdağ'da feci kazada iki kişi öldü 4 kişi de yaralandı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kuveyt'ten Türkiye'ye destek! İtfaiye ekibi gönderiyor
Kuveyt'ten Türkiye'ye destek! İtfaiye ekibi gönderiyor
Eda Nur Kaplan olayı nedir Ankara'da hangi sitede yaşandı?
Eda Nur Kaplan olayı nedir Ankara'da hangi sitede yaşandı?
Facebook'tan yeni dua isteme özelliği! ABD'den ilgi gördü
Facebook'tan yeni dua isteme özelliği! ABD'den ilgi gördü
Eda Nur Kaplan kimdir aslen nereli Eda Nur olayı nedir?
Eda Nur Kaplan kimdir aslen nereli Eda Nur olayı nedir?
İş gezisi sırasında çalışan cinsel saldırıda bulunan Alibaba yöneticisi kovuldu
İş gezisi sırasında çalışan cinsel saldırıda bulunan Alibaba yöneticisi kovuldu
FETÖ'cüleri havlatan adamı yazar Yakup Köse açıkladı
FETÖ'cüleri havlatan adamı yazar Yakup Köse açıkladı
İstanbul'da faciadan dönüldü! Ortalığı birbirine kattı: Sese fırladım
İstanbul'da faciadan dönüldü! Ortalığı birbirine kattı: Sese fırladım
'Marmara Denizi'nde av sezonu ertelenmeli mi?' Sorusu tartışma başlattı
'Marmara Denizi'nde av sezonu ertelenmeli mi?' Sorusu tartışma başlattı