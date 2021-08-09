4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan şüpheliler yakayı ele verdi.Abone ol
Güvenlik güçleri, sınırdan yasa dışı geçiş yapmaya çalışanlara göz açtırmıyor.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi sınırda yakalandı.
4 şüpheliye gözaltı
Enez ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan E.Y, A.S, T.T ve F.T gözaltına alındı.
FETÖ şüphelisi oldukları ortaya çıktı
Araştırmada bu kişilerin FETÖ şüphelisi oldukları tespit edildi. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.