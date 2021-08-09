TCMB'den repo ihalesiyle piyasaya 50 milyar lira aktarıldı

Merkez Bankası, Türk Lirası'nı sıkılaştırma çalışmaları kapsamında yürüttüğü repo ihalelerine bugün bir yenisini daha ekledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 49 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi.

İhaleye 141.2 milyon liralık teklif

İhaleye, 141 milyar 280 milyon liralık teklif geldi.

BASİT VE BİRLEŞİK FAİZ

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.