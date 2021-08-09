Mardin'de canlı bomba etkisiz hale getirildi

Mardin'de üzerinde patlayıcı bulunan terörist son anda etkisiz hale getirildi.Abone ol
Mardin'in Nusaybin ilçesinde elindeki patlayıcıyı infilak ettirmeye çalışan bir terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin ilçe merkezinde, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Olay yerinin etrafında geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.