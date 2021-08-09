BIST 1.442
DOLAR 8,65
EURO 10,18
ALTIN 485,02
HABER /  GÜNCEL

Mardin'de canlı bomba etkisiz hale getirildi

Mardin'de üzerinde patlayıcı bulunan terörist son anda etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Mardin'in Nusaybin ilçesinde elindeki patlayıcıyı infilak ettirmeye çalışan bir terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin ilçe merkezinde, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Olay yerinin etrafında geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de yaşlı adam 'yavaş git' dediği kadın motosikletlinin saldırısına uğradı
Denizli'de yaşlı adam 'yavaş git' dediği kadın motosikletlinin saldırısına uğradı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
TCMB'den repo ihalesiyle piyasaya 50 milyar lira aktarıldı
TCMB'den repo ihalesiyle piyasaya 50 milyar lira aktarıldı
Antalya'da pencereden atlayan avukat kanlar içinde kaldı! Düşerken...
Antalya'da pencereden atlayan avukat kanlar içinde kaldı! Düşerken...
Pençe Kaplan bölgesindeki 13 PKK'lı teröristi İHA'lar buldu ATAK'lar vurdu
Pençe Kaplan bölgesindeki 13 PKK'lı teröristi İHA'lar buldu ATAK'lar vurdu
Nihan Yönel kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor mesleği nedir?
Nihan Yönel kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor mesleği nedir?
İstanbul'da ortaya çıktı 3 bin 700 yıllık! Tarihi değiştirecek
İstanbul'da ortaya çıktı 3 bin 700 yıllık! Tarihi değiştirecek
4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Azerbaycan'dan Otokar'a 50 adet doğalgazlı otobüs siparişi
Azerbaycan'dan Otokar'a 50 adet doğalgazlı otobüs siparişi
Sercan Yıldırım'ım sevgilisi Nihan Yönel kimdir kaç yaşında?
Sercan Yıldırım'ım sevgilisi Nihan Yönel kimdir kaç yaşında?