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Muhtarı dinlemediler! Diyarbakır'da Aynı aileden 30 kişi covid-19'a yakalandı

Muhtarı dinlemediler! Diyarbakır'da Aynı aileden 30 kişi covid-19'a yakalandı

DİYARBAKIR'da cami bahçesinde kurulan bir taziyeye katılan ve aynı aileden olan 30 kişi, koronavirüse yakalandı. 15 kişi, durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, diğer hastaların tedavilerinin evde sürdüğü belirtildi.

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Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde yaşamını yitiren bir kişi için cami içerisinde taziye alanı kuruldu. Taziyeye katılan ve aynı aileden olan 30 kişi, 3 gün sonra çeşitli belirtiler üzerine sağlık ekiplerine bilgi verdi. Ekiplerin belirti gösteren kişilere yaptığı koronavirüs testleri, pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri, koronavirüse yakalanan 30 kişiyi önce evde izolasyona aldı. 15 kişi, durumun ağırlaşması üzerine, hastanelerdeki yoğun bakım servislerine kaldırıldı.

Diclekent Mahalle Muhtarı İbrahim Meşe, "30 kişi hastalığa kapıldı. Bunları ben muhtar olarak uyarıyorum sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda. Bizzat kendim diyorum ki onlara yemek verilmesin. Bu yemek verildikten sonra bu hastalığa yakalanıyor. Defalarca diyorum ki yemek kalksın. Uyarıma rağmen, taziyede 30 kişinin hasta olduğu bilgisini aldık. 15'i yoğun bakımda. Yani bunlara önlem alınmalı" dedi.  

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