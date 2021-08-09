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Bursa'da kitapçıdaki 'dedem bana tecavüz etti' notu şok etti! Her şeyi anlattı: 8 yaşındayken...

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bursa'da kitapçıdaki 'dedem bana tecavüz etti' notu şok etti! Her şeyi anlattı: 8 yaşındayken...

BURSA’da, kitapçıya bırakılan ‘Dedem bana tecavüz etti’ yazısı üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle notu G.B.’nin (23) yazdığını saptadı. G.B.’nin psikolojik sorunları olduğu ve dedesinin de 8 yıl önce öldüğü öğrenildi.

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Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’ndeki kitapçıda, ‘Dedem bana tecavüz etti’ yazılı notu gören müşteri, fotoğrafını çekip, sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım kısa süre içinde hızla yayıldı. Çalışanlar, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntülerden, bir genç kızın kalem reyonunda test amaçlı koyulan kağıda notu yazdığı tespit edildi. Polis, notu yazan kişinin alışveriş yaptığını, ödemede banka kartı kullandığını ve bu sayede notu yazanın G.B. olduğunu belirledi.


"8 yaşındayken bana cinsel organını göstermişti"
Asayiş Şube Müdürlüğü’nce oluşturulan özel ekip, evine gittiği G.B.’nin ve annesinin ifadesini aldı. Anne, kızının psikolojik sorunları olduğunu ve antidepresan ilaçlar kullandığını ifade etti. Notta bahsedilen dedenin ise 2013 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi. İfadesi alınan G.B., “Bahsettiğim kişi annemin babası olan dedemdi. Ben 8 yaşındayken bana cinsel organını göstermişti. Ben de notu o yüzden yazdım” dedi. Öte yandan G.B.’nin notu yazdığı anlar, kitapçıdaki güvenlik kameralarınca kaydedildi. G.B.’nin kalem reyonundaki kağıdı görünce notu yazdığı daha sonra da reyondan ayrıldığı görüntülerde yer aldı.

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