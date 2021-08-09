Trabzonspor Cornelius'u transfer etti! Uçaktan ilk fotoğraf

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Andreas Cornelius transferinde sona yaklaştı. Danimarkalı forvet gün içerisinde Trabzon'a inecek.

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Kadrosuna Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres, Fode Koita, Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı gibi önemli oyuncuları katan Trabzonspor, dün de Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'un menajeriyle görüşmelere başlamıştı. Danimarkalı santrafor, gün içerisinde Trabzon'a inecek. İşte, Andreas Cornelius transferinin detayları.

4 yıllık imza atacak

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Andreas Cornelius'un bordo-mavili takımla sözleşme imzalamak için Parma'dan ayrılacağı belirtildi.

Haberde, Fırtına'nın 28 yaşındaki golcü oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalamaya yakın olduğu kaydedildi.

5 milyon Euro'ya transfer edilecek

Bir başka ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira ise Trabzonspor'un Cornelius için 5 milyon Euro bonservşis bedeli ödyeceğini, futbolcunun da yıllık 2 milyon Euro alacağını ifade etti.

Inter maçında yok

Trabzonspor ile görüşmelerini sürdüren Danimarkalı oyuncunun, Inter ile oynanacak maçın kadrosuna da alınmayacağı öğrenildi. Parma kulübünün oyuncunun sakatlanma riskine karşı bu önlemi aldığı belirtildi.

Parma kariyeri

Öte yandan kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki golcü oyuncu, çıktığı 57 maçta 13 gol ve 9 asist kaydetti.

Geleceği saat belli oldu

Andreas Cornelius'un bugün saat 18.00'de Trabzon'da olacağı iddia edildi. Danimarkalı futbolcu, önümüzdeki 4 yıl boyunca bordo-mavililerin başarısı için mücadele edecek.