Van Gölü'nde tespit edildi uzman isim açıkladı 20-40 metre boylarında

"Gölde potansiyel hidrojen seviyesi 9.8 civarında. Yani gölün suyu alkali karakterde. Gölün tabanından çıkan tatlı sularla birleşen alkali karakterdeki su çökelmeyi oluşturuyor. Burada siyanobakteriler faaliyete geçerek dünyanın en büyük mikrobiyalitleri meydana geliyor. Gölün altında 20-40 metre boylarında ağaç gibi yapılar düşünün. Dünyanın en büyük mikrobiyalitleri Van Gölü'nde. Van Gölü dalışseverler açısından en bakir alanlardan biri ve farklı yapıların görülebileceği ender ekosistemlerin başında geliyor. Uzun yıllardır Van Gölü'nün güzelliklerini ortaya çıkarmak için ekibimizle dalışlar gerçekleştiriyoruz. Şu anda bulunduğumuz Adilcevaz'ın kıyısındaki mikrobiyalit alanı da açığa çıkmayı bekleyen gizemli alanlardan biri. Suyun altında inanılmaz bir güzellik var. Bu güzelliği görmek için ülkemizdeki dalışseverleri Van Gölü'ne bekliyoruz."