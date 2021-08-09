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Anthony Fauci yine felaket haberi verdi! Daha ölümcül olabilir!

Anthony Fauci yine felaket haberi verdi! Daha ölümcül olabilir!

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Dr. Anthony Fauci, "Corona virüs salgınında daha öldürücü varyantlar ortaya çıkabilir" uyarısında bulundu.

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ABD Başkanı Joe Biden'in Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yeni varyantlara karşı aşılamanın önemini vurgulayarak, "Virüse gelişme şansı verirsek, çok daha kötü bir varyant ortaya çıkabilir" dedi.

Aşı karşıtlarına, "Virüs daha da güçlenmeden yok etmek için sorumluluğunuzu yerine getirin ve aşı olun" diye seslenen Fauci, Kovid 19'u atlatan kişilere de aşı çağrısı yaptı.

Hastalığı atlatan kişilerin, aşı oldukları taktirde güçlü bir antikor koruması oluştuğunu vurgulayan Fauci, bu korumanın, hasta olmayan kişilerde çift doz aşının sağladığı korumanın iki katı olduğuna vurgu yaptı.

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