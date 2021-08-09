Didem Arslan Yılmaz kiminle evli eşi Kürşat Yılmaz ve kızı kimdir?

Ekranların sevilen ismi Didem Arslan'ın Show TV'deki programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı bugün yeniden başlıyor. Kayıpların, cinayetlerin bulunduğu programın sunucu Didem Arslan Yılmaz ise merak konusu oldu. Peki kimdir Didem Arslan Yılmaz, aslen nereli, kaç yaşında, eşi Kürşat Yılmaz kimdir?

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Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı kısa bir aranın ardından bugün yeniden ekran macerasına başlıyor. Kayıpların, cinayetlerin insana dair hikayelerin ekrana geldiği programın sunucu olan Didem Arslan Yılmaz'ın hayatı ise merak konusu oldu. Peki kimdir Didem Arslan Yılmaz, aslen nereli, kaç yaşında, eşi Kürşat Yılmaz kimdir?

Aslen Sivas'lı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Babası Kasım Arslan, Annesi ise Makbule Arslan'dır.[1] Kadıköy Kız Lisesi ardından 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun oldu.

Mina isminde bir kızı olup, Kürşat Yılmaz ile evlidir.

Gazeteciliğe 1992'de Flash TV'de haber sunarak başladı.[2] Sonra Kanal D'ye geçerek muhabirlik yaptı. Çalar Saat programını Serdar Cebe'yle Haftasonu Haberleri'ni sundu. Daha sonra Uğur Dündar ekibinde Star TV'ye geçti. Daha sonra 2004 yılında Habertürk'e geçti ve Haber Sahası programını sundu.

Haber yolculuğu CNN TÜRK'te 4 yıl boyunca devam etti. Organ nakli dizi haberleri 6 ay devam eden bir programa dönüştü. Bu sürede Sağlık Bakanlığı ve CNN TÜRK'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı. Organ bağışlarında artışlar gözlendi.

CNN TÜRK'ün ardından 2007-2016 yılları arasında 9 yıl boyunca Haber Türk'teydi. Habertürk'te 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sundu.

13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye’nin Nabzı programlarını sunan Didem Arslan Yılmaz, 22 Mayıs 2016'da kanal ile yolları ayırdıktan sonra Twitter'dan yaptığı açıklamayla CNN Türk'ten ayrıldığını ve Habertürk'e geri döndüğünü söyledi. 2020 Ağustos ayında ise Habertürk'teki görevini bırakarak Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını sunmaya başladı.

İş hayatında dikkat çeken olayları

Tansu Çiller ile yaptığı bir programda Çiller'in eline tırnaklarını geçirdiğini belirtmiştir.

Binali Yıldırım'ı programa davet ederken Ahmet Hakan ile ilgili söyledikleri tartışma yaratmıştır. Pandemi döneminde Türkiye'nin Nabzı programında, Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nun sözünü sürekli keserek konuşturmadığı ve davranışı eleştirildiği için tepkiler aldı