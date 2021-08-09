MHP yönetimi Manavgat'ta yangından zarar gören vatandaşlara 363 küçükbaş ve büyükbaş hayvan dağıttı

MHP'nin başlattığı yardım kampanyası kapsamında Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından zarar gören vatandaşlara 327 küçükbaş, 36 büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla "Hayvanları orman yangınlarında telef olan köylülerin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla MHP il, ilçe teşkilatları ve belediyelerinden ailelere 5 keçi, 5 koyun ve 2 düve yardımı kampanyası"nın ilk yardımı gerçekleştirildi.

Manavgat ilçesindeki Çeltikçi İlköğretim Okulu bahçesinde, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun'un katılımıyla program düzenlendi.

Yangından zarar gören ve hayvanları telef olan vatandaşlara ilk etapta 327 küçükbaş ve 36 büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan ve Türkiye'nin birçok noktasında peş peşe meydana gelen orman yangınlarının kendilerini üzdüğü dile getirdi. Zorlu arazi şartları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle müdahalenin güçleştiği alanlarda devletin imkan ve kabiliyetinin, milletin fedakarca dayanışma ruhunun zararın daha da büyümesine engel olduğunu vurgulayan Durmaz, "Aziz milletimiz neşe ve sevinçte bir olduğu gibi tasa ve kederde de bir olmuştur. Devletiyle el ele vererek, yeşil vatan müdafaası yapmıştır. Artık yaraları sarma, derde derman olma vaktidir." dedi.

Orman yangınlarından tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların da mağdur olduğunu belirten Durmaz, Manavgat'ta 283 büyükbaş, 2 bin 786 küçükbaş olmak üzere 3 bin 69 hayvanının telef olduğunu bildirdi.

"Türk milletinin yanında ve emrindeyiz"

Devletin ilgili kurumlarının tespit çalışmalarını yaptığını anlatan Durmaz, şunları kaydetti:

"Hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceği ilan edilmiştir. MHP olarak yaraların sarılmasında hükümetin atacağı her adıma desteğimiz tamdır. Hem mağdur vatandaşa hem de yanan alanlara sahip çıkacağız. Bunun için afet yardım koordinasyon merkezleriyle koordineli şekilde afetzedeler için yardım malzemeleri gönderdik, göndermeye devam edeceğiz. Yangınlarda hayvanları telef olan vatandaşın acılarını hafifletmek için yardımlarımız devam ediyor. Bugün tüm il, ilçe teşkilatlarımız, belediyelerimiz ve Ülkü Ocaklarımızla ilk orman yangının çıktığı ve büyük kayıplara neden olan Manavgat'ta hayvanları telef olan vatandaşlarımıza 327 küçükbaş, 36 büyükbaş olmak üzere 363 baş hayvanı teslim ediyoruz. MHP olarak varlık sebebimiz olan Türk milletinin yanında ve emrindeyiz."

Karaöz Mahallesi'nde bir büyükbaş ve 12 küçükbaş hayvanı telef olan Ahmet Kılıç da MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür ederek yeni hayvanlarına kavuşmasından mutluluk duyduğunu söyledi.