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Şanlıurfa'da kadınları taciz eden sapık yakayı ele verdi

Şanlıurfa'da kadınları taciz eden sapık yakayı ele verdi

ŞANLIURFA'da sosyal medya üzerinden yayılan “Sapık var” paylaşımlarını inceleyen ekipler, kadınları taciz eden şahsı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların sosyal medya hesaplarından yaptığı “Sapık var” paylaşımlarını incelemeye aldı. Kadınları taciz ettiği yönünde paylaşımlar yaptığı belirlenen Y.U. isimi şahıs, ekiplerin çalışması sonucu Paşabağı Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.U. isimi şahsın kadınları taciz ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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